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Румунський прем'єр приїде до Києва, щоб завершити переговори про експорт зерна

Чолаку заявив, що кожного дня веде діалог з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Румунський прем'єр приїде до Києва, щоб завершити переговори про експорт зерна
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку анонсував свій візит із декількома міністрами до Києва, щоб завершити переговори щодо експорту українського зерна до Румунії, передає Digi24.

Чолаку зазначив, що кожного дня спілкується з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та Єврокомісією.

"У мене, принаймні щоденний діалог з прем'єр-міністром України та Європейською комісією. І я дякую міністру сільського господарства Румунії, який щодня веде діалог зі своїм колегою, міністру економіки, який веде діалог з його колегою з України щодня, Єврокомісії та найперше пані президентці Урсулі, яка дуже нас підтримувала в цьому починанні, міністру закордонних справ і пані посол з Брюсселя", - сказав Чолаку.

Глава румунського уряду розповів про подвійну систему ліцензування експорту зерна.

"Ми збираємося за ці 30 днів підписати меморандум і запровадити подвійну систему ліцензування як на території України, так і на території Румунії. Справді, експорт на територію Румунії через посередників та торговців неможливий. Експортувати будуть безпосередньо переробники, якщо вони захочуть імпортувати з України, з дуже чіткою системою контролю ANSVSA", - додав Чолаку.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.

Після 15 вересня, дати, коли закінчилося ембарго ЄС на імпорт українського зерна, Польща, Словаччина та Угорщина заявили, що заборону таки продовжать, а Румунія висловилася за збільшення обсягів транзиту

Після того, як Єврокомісія відмовилася продовжувати ембарго, румунські фермери звернулися до уряду із проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування.

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