Румунія та Україна працюватимуть над системою ліцензування експорту українського зерна

Експортні ліцензії для українських компаній почнуть діяти через 30 днів.

Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.

Про це повідомляє Reuters.

"Експортні ліцензії для українських компаній почнуть діяти через 30 днів. Протягом цього часу Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів і переробників””, - сказав міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу.

Він висловив впевненість, що механізм, запропонований Європейською Комісією, буде повністю функціонувати.

Барбу наголосив, що Румунія видаватиме імпортні ліцензії лише румунським фермерам і переробникам харчової продукції, які потребують поповнення запасів. Водночас, посередники отримувати ліцензії не будуть.

Також міністр зазначив, що перевірки безпечності харчових продуктів будуть проводитися для всього імпорту.

Нагадаємо, румунські фермери звернулися до уряду із проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія вирішила зняти обмеження.