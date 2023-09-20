Україна запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики, - речник МЗС

Український посол, якого викликали до МЗС Польщі, вкотре роз’яснив неприйнятність для нашої держави польської односторонньої заборони на імпорт зерна.

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, відреагувавши на виклик українського посла до польського МЗС.

"МЗС України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі. Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", - зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, Україна закликає "наших польських друзів відкинути емоції". Після озвучення конструктивних пропозицій відомство очікує, що вони "стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло".

Нагадаємо, нині МЗС Польщі викликало українського посла Василя Зварича через репліку Президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію.

До цього премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку, коментуючи обурення України щодо продовження ембарго на імпорт агропродукції.