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Росіяни завозять на окуповані території студентів-педагогів

Ці “педагоги” збираються вчити українських дітей історії та російській мові.

Російські загарбники звозять своїх студентів-педагогів для “роботи з дітьми” на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Все це відбувається у межах програми “педагогічний десант”. 

Ці “педагоги” збираються вчити українських дітей історії та російської мови. Тобто, як зазначає ЦНС, навчати “історії рідного краю” дітей на тимчасово окупованих територіях України будуть російські студенти з Саратова.

Фактично, пояснює Центр національного спротиву, російські “гастролери” збираються проводити політику геноциду, спрямовану на знищення свідомості цілого покоління українців. “Гастролери” з РФ розповідатимуть українським дітям про їх "приналежність до Росії" і перекладатимуть відповідальність за війну на Україну.

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Нагадаємо, що військових російської армії заселяють в будинки цивільних людей у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

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