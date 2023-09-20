Росіяни вдень у середу, 20 вересня, обстріляли Очаків на Миколаївщині - пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це повідомила поліція Миколаївської області у Телеграмі.

"Наслідки чергового терору з боку військ РФ по Очакову. Пошкоджені будинки та автівки місцевих мешканців. На щастя, без потерпілих», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські та інші профільні служби, які документують злочини окупантів проти мирного населення.

Нагадаємо, що 18 вересня у Миколаївській області вночі атаки БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової будівлі, яка не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідовано.