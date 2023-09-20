У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи

У соцмережах опублікували відео з пролітом ракети, але офіційних даних поки немає.

В окупованому Криму в районі військового аеродрому Бельбек вдень 20 версеня пролунали вибухи. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Також про роботу ППО повідомили в районі селища Чорноморське. Рух машин зведеним окупантами Кримським мостом перекрито.

Фото: Радіо Свобода

У соцмережах опублікували відео із ракетами, що летіли нібито над Кримом. Офіційно окупанти заявили, що збили два безпілотника в районі Севасто́поля і Качі.

Крім Бельбека, за даними очевидців, вибухи лунали біля аеродрому Кача.

👀 "Ракеты пошли! Шторм шедов!": вибухи лунають біля військового аеродрому "Бельбек" в окупованому Кримуhttps://t.co/3IHROJOqbv pic.twitter.com/qiWyyCbTlC — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 20, 2023

Вибухи на військовому аеродром Бельбек, який використовують окупанти, лунають вже не вперше. Торік у серпні там після вибухів почалася пожежа. Також він горів у жовтні.