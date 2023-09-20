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У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи

У соцмережах опублікували відео з пролітом ракети, але офіційних даних поки немає. 

В окупованому Криму в районі військового аеродрому Бельбек вдень 20 версеня пролунали вибухи. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Також про роботу ППО повідомили в районі селища Чорноморське. Рух машин зведеним окупантами Кримським мостом перекрито. 

Фото: Радіо Свобода

У соцмережах опублікували відео із ракетами, що летіли нібито над Кримом. Офіційно окупанти заявили, що збили два безпілотника в районі Севасто́поля і Качі. 

Крім Бельбека, за даними очевидців, вибухи лунали біля аеродрому Кача. 

Вибухи на військовому аеродром Бельбек, який використовують окупанти, лунають вже не вперше. Торік у серпні там після вибухів почалася пожежа. Також він горів у жовтні. 

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