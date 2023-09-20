Ми повинні почати оборону свого берега з берега ворога, – командувач ВМС України віце-адмірал Неїжпапа

Російські військові кораблі більше не наважуються заходити в північно-західну частину Чорного моря, де їх чекають ракети берегового комплексу "Нептун" та великі мінні поля

Україна впроваджує стратегію асиметричної війни на Чорному морі, яка базується на морських безпілотниках і ракетах та націлена на російські кораблі на їхніх власних базах. Про це у інтерв’ю The Wall Street Journal заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Для забезпечення нашої безпеки зараз і в майбутньому ми повинні почати оборону свого берега з берега ворога, – сказав він. "Це підхід, який ми намагаємося поступово впроваджувати".

Сьогодні російські військові кораблі більше не наважуються заходити в північно-західну частину Чорного моря, де їх чекають ракети берегового комплексу "Нептун" та великі мінні поля. При цьому, зазначає WSJ, російський Чорноморський флот зазнав великих втрат в результаті серії успішних українських ударів і безпечних для нього ділянок Чорного моря більше немає.

Кілька типів українських морських безпілотників великої дальності забезпечують нові наступальні можливості в той час, коли Україна не в змозі розгорнути великі звичайні військові кораблі.

"Очевидно, що дрони змушують ворога бути напруженим, не відчувати себе в безпеці навіть у портах приписки, не кажучи вже про море", – сказав Неїжпапа.

"Цілком очевидно, що росіяни більше не мають ініціативи в Чорному морі через відверто геніальний підхід українських ВМС і українських сил спеціальних операцій", – сказав WSJ Майкл Петерсен, директор-засновник Інституту морських досліджень Росії Військово-морського коледжу США.

Він додав, що українці поступово повернули ініціативу, і ця низка невеликих тактичних перемог почала складатися в оперативний і навіть стратегічний успіх.

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За словами Олексія Неїжпапи, Росія зберігає перевагу в повітрі, що закінчиться, як тільки Україна отримає, як очікується, винищувачі F-16: "Я можу вас запевнити, якщо F-16 просто патрулюватимуть над Одесою в північно-західній частині Чорного моря не буде жодного російського літака".

Нагадаємо, Сили Оборони України здійснили ряд успішних атак на російські судна як в акваторії Чорного моря, так і в портах окупованого Криму та самої Росії. Зокрема, минулого тижня ракетним ударом по судноремонтному заводу Севастополя знищено підводний човен та великий десантний корабель.