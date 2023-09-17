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Процес навчання українців на F-16 серйозно зрушив з місця, - Ігнат

Географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика.

Процес навчання українців на F-16 серйозно зрушив з місця, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Процес навчання українських пілотів на американських багатоцільових літаках F-16 набрав серйозних обертів. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дуже багато задають питань стосовно того де, у якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання", - сказав Ігнат.

Речник пояснив, що не кожна країна хоче деталізувати той процес, який відбувається на її території. 

"Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився з місця дуже серйозно. Він не був на місці, а набув обертів. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, що про це будуть подальші заяви від лідерів країн", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика. Ця коаліція збільшується.

Також, вже вирішеним є питання, що США будуть навчати українських пілотів. 

"Будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної і закінчуючи вже безпосереднім навчанням пілотів на літаках", - відзначив речник.

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Нагадаємо, що уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Тим часом українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі у Техасі.

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