​Унаслідок ракетного удару росіян по Харкову постраждали шестеро людей

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, який спричинив пожежу на цивільному підприємстві.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі, близько 0:30, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа", - написав він.

Крім того, вчора близько 11:10 росіяни завдали по Харкову удари 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення шестеро цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,7 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами по Холодногірському району Харкова. Тоді повідомлялося про п`ятьох постраждалих.