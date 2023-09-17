Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу 77 разів обстріляли Херсонщину, є поранений

Окупанти поцілили  у житлові квартали, навчальний заклад та пошкодили дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

Росіяни за добу 77 разів обстріляли Херсонщину, є поранений
Фото: скріншот відео

За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів Херсонщини, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

Одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, вдень 16 вересня російські військові обстріляли Берислав у Херсонській області, постраждала місцева жителька.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies