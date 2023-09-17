Росіяни за добу 77 разів обстріляли Херсонщину, є поранений

Окупанти поцілили у житлові квартали, навчальний заклад та пошкодили дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів Херсонщини, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

Одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, вдень 16 вересня російські військові обстріляли Берислав у Херсонській області, постраждала місцева жителька.