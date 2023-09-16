У суботу 16 вересня близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області оборонці знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси Бук-М3.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

"Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3", – йдеться у повідомленні.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 271 790 російських військових, за минулу добу – близько 350.