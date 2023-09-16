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У Світлодарську оборонці знищили два ворожих ЗРК

ЗРК Бук-М3 намагалися захистити розташовані неподалік війська окупантів.

У Світлодарську оборонці знищили два ворожих ЗРК
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

У суботу 16 вересня близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області оборонці знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси Бук-М3.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

"Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3", – йдеться у повідомленні.

Обидва ЗРК намагались захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних російських військ.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 271 790 російських військових, за минулу добу – близько 350.

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