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​Росія забрала три великі десантні кораблі з Чорного моря до Азовського

У ВМС ЗСУ назвали це "показовим" фактом після атак України на ворожі судна.

​Росія забрала три великі десантні кораблі з Чорного моря до Азовського
Фото ілюстративне
Фото: facebook/Минобороны России

Росія передислокували свої три великі десантні кораблі з Чорного моря до Азовського.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він назвав цей факт "показовим". Також речник ВМС зазначив, що після атаки на Севастопольський морський завод у Криму одне із пошкоджених суден неможливо відремонтувати.

"Даний великий десантний корабель не підлягає відновленню як через пошкодження.... так і через його поважний вік. Хочу нагадати, що саме цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу" - він постачав озброєння, особовий склад та інші логістичні проблеми вирішував для мирійського угруповання...", - сказав Плетенчук.

Інший уражений об'єкт ворога - підводний човен - був носієм ракет "Калібр".

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Нагадаємо, за даними української розвідки днями військові знищили та уразили великий десантний корабель, а також підводний човен.

Днями хороший новин побільшало: український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум" у Криму, а Сили оборони України вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков".

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