У суботу, 16 вересня, російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с. Стрілеча у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Попередньо, протитанкова керована ракета. Наразі відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку. Також дістав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Фото: Харківська облпрокуратура

Крім того, близько 11:00 окупанти обстріляли Петропавлівку (за попередніми даними, з артилерії). Пошкоджено автомобіль, дістав поранення 23-річний цивільний. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки. Приблизно в той самий час обстрілу зазнала Козача Лопань.

Нагадаємо, що вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами по Холодногірському району Харкова.