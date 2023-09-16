Третя окрема штурмова бригада показала унікальні кадри з GoPro, як звільняли Андріївку на Бахмутському напрямку.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі бригади.

"Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля бою — у населеному пункті, який кишить росіянами", - йдеться в повідомленні.

Наступальні дії вели бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади.

Нагадаємо, днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили Андріївку. Опісля цю інформацію заперечила Третя окрема штурмова бригада - мовляв, інформація про звільнення населеного пункту є хибною і передчасною.

Згодом Маляр повідомила, що за Андріївку тривають важкі бої.

Про звільнення населеного пункту офіційно повідомили наступного дня, 15 вересня.