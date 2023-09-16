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16-19 вересня в Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Загроза буде на півдні, у центрі та на сході країни.

16-19 вересня в Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: Пресслужба ДСНС

У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься щонайменше до 19 вересня.

Як повідомляється, 16-19 вересня у південних, центральних (крім Полтавської), Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Сумській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А 19 вересня пожежна небезпека охопить також Волинську, Хмельницьку та Київську області.

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Нагадаємо, що у заповіднику "Асканія - Нова", який перебуває на окупованій території Херсонщини, в останній пожежі, яка спалахнула у заповіднику через удар блискавки 1 вересня, згоріли 1 790 гектарів заповідного степу.

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