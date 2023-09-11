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Ворог вдарив з артилерії по селу у Куп’янському районі Харківщини

Спалахнула пожежа у домоволодінні.

Ворог вдарив з артилерії по селу у Куп’янському районі Харківщини

Уранці 11 вересня ворог завдав удар з артилерії по селу Кутьківка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Унаслідок атаки сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв. м. О 9:15 пожежа була ліквідована рятувальниками 44-ї ДПРЧ.

Минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, впродовж минулої доби, 10 вересня, під вогнем окупантів перебували близько 20 населених пунктів Харківської області. Загиблих та поранених немає.

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