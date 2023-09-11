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Ексдепутат на ток-шоу Скабєєвої заперечував існування України: СБУ повідомила про підозру зраднику

Експосадовець переховується за кордоном.

Ексдепутат на ток-шоу Скабєєвої заперечував існування України: СБУ повідомила про підозру зраднику

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з РФ проводили платіж через фінустанови третіх країн. За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, екснардепу-втікачу Іллі Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу (ст. 436 та ч. 3 ст. 109 КК України).

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