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Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр

На Бахмутському напрямку Збройним силам протистоять дуже мотивовані військові РФ.

Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Скріншот відео
Фото: Український свідок

Бійці третьої окремої штурмової бригади розповіли, що насправді стоїть за штурмами Бахмутських посадок. Про це йдеться у відеосюжеті проєкту "Український свідок".

Відео зі штурмами посадок, які ми бачимо в інтернеті, зазвичай виглядають видовищно та захопливо. Проте кожний штурм – це поранені, а іноді і вбиті українські військові. Хлопці з 3 ОШБр розповіли, як все відбувається насправді.

Командири трєтьої окремої штурмової бригади Макар та Натс воюють на Бахмутському напрямку. Натс командує взводом, а Макар – штурмовою групою. Військові розповіли, як відбуваються штурми посадок на Бахмутському напрямку.

"Ви можете бачити красиву картинку на відео зі штурмами 3 ОШБр, – розповідає Макар. – Але в реальності все інакше: кожен штурм – це кілька "трьохсотих". Іноді, на жаль, бувають і "двохсоті". За штурм кожної посадки ми платимо дуже високу ціну", – зазначив він.

Командири поділились власними архівними відео зачистки місцевості від окупантів. Це події травня поточного року: бійці саме цього батальйону розпочинали контрнаступ ЗСУ.

Макар та Натс мають неабиякий командирський досвід, тож розказали, з кого виходять хороші штурмовики, а через кого підрозділ матиме неприємності.

"Той, хто не має бажання штурмувати, – це баласт, – розповідає Натс. – Через нього може загинути вся група і всю операцію буде зірвано. І втрати, які зазнає підрозділ, виявляться марними".

Починаючи з червня 2023 року, на Бахмутському напрямку 3 ОШБр протистоять дуже мотивовані бійці.

"Я не знаю чим вони мотивовані. Але знаю, що все це добровольці. Наприклад, петербурзький полк. Вони навчені, укомплектовані та вгризаються у кожну посадку", – розповів Натс.

Під Бахмут росіяни кидають найкращі підрозділи. Вони намагаючись брати позиції не кількістю, як це було взимку, а якістю.

Висока інтенсивність боїв на цьому напрямку втомлює бійців. Але вони мають власну мотивацію продовжувати воювати.

"Це вже не тільки про захист Батьківщини. Ми втратили багато близьких людей на цій війні. Ми не можемо допустити, щоб їхня смерть була марною. Є фактор помсти, за цих людей варто мститися", – сказав Макар.

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Нагадаємо, в одному з відеосюжетів "Український свідок" показав роботу артилеристів на Мар’їнському напрямку.

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