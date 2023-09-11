МО Британії: мобілізація в Росії посилює кризу робочої сили

Британці вважають, що напередодні виборів російська влада, ймовірно, уникатиме мобілізації. Водночас вона зібралася призвати на контрактну службу до кінця року 420 000 осіб.

Росія має намір до кінця 2023 призвати 420 000 військових на контрактну службу. 3 вересня заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв стверджував, що призвані 280 000 осіб.

Ці цифри неможливо перевірити незалежно, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твітері. Британці зазначили, що призов продовжує негативно впливати на роботу російської промисловості.

За даними інституту економічної політики Єгора Гайдара, в липні нестача працівників у промисловості РФ досягла нового максимуму в 42%, що на 7% більше, ніж у квітні.

"На відміну від інших, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Ймовірно, це підкреслює особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 000 ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році", – зазначили в Міністерстві оборони.

Це дорівнює 10% робочої сили ІТ-сектору. 4 вересня 2023 року президент РФ Путін підписав указ про підвищення віку відтермінування призову на військову службу для IT-спеціалістів з 27 до 30 років.

"Це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії посилили брак робочої сили, не пов’язаної з обороною. Напередодні виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій", – додали в міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LIJEaPJZ2C — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2023

Нагадаємо, минулого тижня МО Британії писало, що Росія намагається відправляти на війну проти України мігрантів. Вона робить це, аби уникнути мобілізації своїх громадян перед виборами.

За даними Генштабу, у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України.