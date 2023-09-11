МО Британії: мобілізація в Росії посилює кризу робочої сили

Росія має намір до кінця 2023 призвати 420 000 військових на контрактну службу. 3 вересня заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв стверджував, що призвані 280 000 осіб.
Ці цифри неможливо перевірити незалежно, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твітері. Британці зазначили, що призов продовжує негативно впливати на роботу російської промисловості.
За даними інституту економічної політики Єгора Гайдара, в липні нестача працівників у промисловості РФ досягла нового максимуму в 42%, що на 7% більше, ніж у квітні.
"На відміну від інших, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Ймовірно, це підкреслює особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 000 ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році", – зазначили в Міністерстві оборони.
Це дорівнює 10% робочої сили ІТ-сектору. 4 вересня 2023 року президент РФ Путін підписав указ про підвищення віку відтермінування призову на військову службу для IT-спеціалістів з 27 до 30 років.
"Це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії посилили брак робочої сили, не пов’язаної з обороною. Напередодні виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій", – додали в міністерстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38oaXNIpgS
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LIJEaPJZ2C
Нагадаємо, минулого тижня МО Британії писало, що Росія намагається відправляти на війну проти України мігрантів. Вона робить це, аби уникнути мобілізації своїх громадян перед виборами.
За даними Генштабу, у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в РФ та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України.