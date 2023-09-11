Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
ГоловнаСуспільствоВійна

Анналена Бербок прибула до Києва

Це четвертий візит голови МЗС ФРН до України з початку повномасштабної війни. Він був неоголошений.

Анналена Бербок прибула до Києва
Фото: DPA

Уранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва.  

Про це пише німецьке видання ZDF.

Після прибуття Бербок заявила, що "Україна захищає свободу і всіх нас з величезною мужністю та рішучістю".

"Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – сказала вона.

Голова МЗС ФРН зазначила, що наразі в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Результати судової реформи (в Україні – ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", – наголосила вона.

Бербок додала, що триває підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською.

Нагадаємо, у травні та у вересні минулого року Анналена Бербок приїжджала до Києва. У січні цього року вона відвідала Харків.

У серпні на пресконференції у Берліні Бербок заявила про те, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies