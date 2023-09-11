Це четвертий візит голови МЗС ФРН до України з початку повномасштабної війни. Він був неоголошений.

Уранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва.

Про це пише німецьке видання ZDF.

Після прибуття Бербок заявила, що "Україна захищає свободу і всіх нас з величезною мужністю та рішучістю".

"Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – сказала вона.

Голова МЗС ФРН зазначила, що наразі в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Результати судової реформи (в Україні – ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", – наголосила вона.

Бербок додала, що триває підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською.

Нагадаємо, у травні та у вересні минулого року Анналена Бербок приїжджала до Києва. У січні цього року вона відвідала Харків.

У серпні на пресконференції у Берліні Бербок заявила про те, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.