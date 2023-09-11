Уранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва.
Про це пише німецьке видання ZDF.
Після прибуття Бербок заявила, що "Україна захищає свободу і всіх нас з величезною мужністю та рішучістю".
"Так само, як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – сказала вона.
Голова МЗС ФРН зазначила, що наразі в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.
"Результати судової реформи (в Україні – ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", – наголосила вона.
Бербок додала, що триває підготовка до зими в Україні, тому у Берліні хочуть ще тісніше пов'язати європейську енергетичну мережу з українською.
Нагадаємо, у травні та у вересні минулого року Анналена Бербок приїжджала до Києва. У січні цього року вона відвідала Харків.
У серпні на пресконференції у Берліні Бербок заявила про те, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.