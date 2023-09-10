На російському аеродрормі у Пскові було уражено шість літаків, збитків завдано на $300 млн, - Стерненко

Під час атаки дронів на аеродром у Пскові Росії було завдано збитків на близько 300 мільйонів доларів.

Про це розповів активіст та волонтер Сергій Стерненк в інтерв'ю LB.ua.

"Сума збитків більша, ніж 200 млн доларів. Це стало відомо при більш детальному дослідженні відео уражень", - сказав він.

Стерненко зазначив, що загалом було уражено шість ворожих літаків.

"Приблизна сума збитків вже сягає, мабуть мільйонів 300 доларів... І станом на сьогоднішній момент, напевно, це найбільша за сумою збитків для агресора реалізація на території супротивника за весь час російсько-української війни. Були до цього реалізації в Енгельсі, в Рязані... Було знищено Ту-22 М3... Але операція по пскову була найболючішою для окупантів", - розповів Стерненко.

"Моя частина - це закупівля засобів для ураження. А робота розвідки почалась на початку поточного року. Тому ми не оголошували публічного збору і не було публічної звітності. І ми поставили БПЛА, які цю роботу здійснили. І маю дуже погані новини для росіян, що безпілотники здійснять ще не одну реалізацію", - зазначив він і наголосив, що задіяні в операції дрони - на 100% українська розробка.

Нагадаємо, 30 серпня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-56 під час атаки безпілотників на російський Псков. Зазначалося, що ще два літаки можуть бути пошкодженими. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Псков. Стратегічні бомбардування".