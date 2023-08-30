Вночі 30 серпня відбулась найбільша атака дронів по РФ, повідомляє DW.

Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові. Там пошкоджено чотири літаки Іл-76, жертв немає, повідомили російські екстрені служби. Крім того, один з тelegram-каналів писав про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжках. Від кордону України до Пскова – близько 800 км, а по прямій через Білорусь – близько 700 км.

Місцева влада Брянська прозвітувала про три збиті безпілотники у місті та області. При цьому після падіння безпілотника спалахнула пожежа на брянському заводі "Кремній ЕЛ" – це найбільший у Росії виробник мікроелектроніки. А місцева влада повідомила, що через падіння безпілотника спалахнув адміністративний будинок. Вранці атака продовжилася – губернатор регіону заявив про ще один збитий дрон над Брянськом.

Про вибухи також повідомляли в Тулі та Рязані. Сергій Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви, а в Міноборони РФ стверджують, що безпілотники були збиті в Орловській та Калузькій областях.

Крім того, дрони атакували окупований Севастополь – вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Призначений РФ "глава" міста Михайло Развожаєв повідомив, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення "відбивають атаки безпілотників із моря". Пізніше він заявив, що роботу ППДО в акваторії закінчено. Жодних подробиць атаки він не навів.

Раніше повідомлялось про вибухи в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.