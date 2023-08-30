Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає.

Вночі ворог атакував дронами-камікадзе один з об'єктів інфраструктури на Житомирщині.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів”, - повідомив Бунечко.

За його даними, жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.