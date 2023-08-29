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За добу українські Сили оборони втрачають в середньому 40-45 дронів, - Щиголь

На сьогодні законтрактовано вже понад 22 тис. дронів.

За добу українські Сили оборони втрачають в середньому 40-45 дронів, - Щиголь
Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Протягом року для потреб ЗСУ планується виробити чи закупити 200 тис. дронів.

Про це розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

"На сьогодні законтрактовано вже понад 22 тис. дронів, близько 15 тис. - передали в ЗСУ. Загалом із 40 млрд грн, виділених урядом, на них вже витратили 25 млрд грн. І вже найближчими днями будуть контракти на великі партії FPV-дронів, які почали виробляти масово. Якщо раніше їх виготовляли до 1 000 на місяць, то сьогодні ця цифра складе близько 10-15 тис. дронів на місяць", - сказав Щиголь.

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Голова Держспецзв’язку наголосив, що за день, в середньому, українські захисники втрачають в середньому 40-45 дронів. Серед них і "найпростіші "Мавіки", і професійних дрони - як українського, так і іноземного виробництва.

Нагадаємо, Збройні сили почали успішно застосовувати на фронті ударний дрон "Великий Бандерик" українського виробництва.

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