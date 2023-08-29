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На Київщині відкрили меморіал на честь загиблих військових

На стелі розташовані імена героїв та їх фотографії.

На Київщині відкрили меморіал на честь загиблих військових
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Дмитрівці Київської області сьогодні, 29 серпня, відкрили меморіал на честь загиблих військових.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Стелу з іменами героїв та їхніми фотографіями встановили поруч із місцем, де 7 березня 2022 року військові 14 ОМБр ім. князя Романа Великого вступили в бій із російським окупантом”, - йдеться у повідомленні. 

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Тоді 26 українських захисників загинули. 

На відкритті стели були присутні представники влади, родичі військових, місцеві жителі та небайдужі українці.

Нагадаємо, 3 липня на території Парку моряків у Києві відкрили пам’ятний знак на честь полеглих на війні з Росією воїнів Військово-Морських Сил ЗСУ.

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