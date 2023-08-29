Росіяни провалили наступ на двох напрямках, Сили оборони стримують ворога у районі Мар’їнки, - Генштаб

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. А на Бахмутському ворогу не вдався наступ у районах Богданівки та Озарянівки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі Мар’їнки Донецької області.

Упродовж доби РФ завдала п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснила 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” окупантів.

На фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація на напрямках станом на 18.00 29 серпня така:

на Волинському та Поліському оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області;

та противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області/;

противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області/; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області; на Бахмутському від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області;

від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області; на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області; на Херсонському від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микілське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У Генштабі ЗСУ додали, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення Херсонської області. У населеному пункті Михайлівка Скадовського району загарбники утискають жителів, які відмовляються отримати російські паспорти. Окупанти проводять рейди по помешканнях, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Нагадаємо, бійці Збройних Сил підняли прапор України на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

На Бахмутському напрямку українські захисники просуваються в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Водночас російські військові опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута. Є просування і на Таврійському напрямку.