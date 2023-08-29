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Зеленський звільнив керівника СБУ в Закарпатській області

Структуру очолював Віктор Борзілов.

Зеленський звільнив керівника СБУ в Закарпатській області
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника управління Служби безпеки в Закарпатській області.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться в тексті указу.

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Нагадаємо, минулого тижня Зеленський призначив очільника УСБУ в Запорізькій області. Ним став Олександр Пелін.

Також Президент звільнив Олександра Поклада з посади глави департаменту контррозвідки СБУ і призначив його заступником глави відомства Василя Малюка.

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