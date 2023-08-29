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На Полтавщині вже четверо загиблих внаслідок ракетного обстрілу

Рятувальники після тривалих пошуків знайшли тіло четвертої людини.

На Полтавщині вже четверо загиблих внаслідок ракетного обстрілу
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Кількість загиблих у Полтавській області унаслідок вчорашнього обстрілу збільшилась до чотирьох осіб.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 28 серпня росіяни атакували Полтавську область. Під удар потрапив промисловий обʼєкт у селищі Гоголеве Миргородського району. На місці влучання російської ракети тривали пошуки безвісти зниклої людини.

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