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Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше двоє, поранені пʼятеро (оновлено)

Інформація уточнюється. 

Цієї ночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у промисловий обʼєкт, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Під удар потрапило селище Гоголеве, Миргородського району. За оновленими даними станом на 8:56, відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених, заявив голова ОПУ Єрмак.

"Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", – повідомив він. 

Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Нагадаємо, що також вночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг. Зруйновано два дачі будинки. 

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