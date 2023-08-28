Російському військовому повідомили про підозру у вбивстві охоронця у Бучі

Чоловік не мав зброї та не становив загрози для окупантів.

Повідомлено про підозру російському військовослужбовцю за вбивство охоронця у Бучі.

Про це зазначили в Офісі генпрокурора.

Росіянину повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у Бучі старший офіцер Росії за допомогою радіозв’язку, що поширювався на бойові машини батареї, віддав наказ ідентифікувати всіх осіб, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів.

Цим наказом він порушив принцип розрізнення, оскільки велика кількість цивільного населення могла мати атрибути чорного кольору. Така “ідентифікація ворога” могла спричинити випадкові втрати життя серед цивільного населення та поранення цивільних осіб.

Окупанти помітили біля магазину NOVUS місцевого жителя. Він працював там охоронцем та був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням “Охорона NOVUS”. Чоловік не мав зброї та не становив ніякої загрози для окупантів, але ті вирішили виконати злочинний наказ та відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільній особі. Чоловік помер.

Зараз встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам у розстрілі авто з киянином під час окупації Бучі. Російські військові закопали тіло цивільного чоловіка у найближчому лісовому масиві.