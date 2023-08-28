Головне за ніч та ранок. Понеділок, 28 серпня

Нічні ворожі удари по Полтавщині та Кривому Рогу, 34 бойові зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Цієї ночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у промисловий обʼєкт, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Під удар потрапило селище Гоголеве, Миргородського району. За оновленими даними станом на 8:56, відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених, заявив голова ОПУ Єрмак.

"Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", – повідомив він.

Ударила ракетами російська армія і по Кривому Рогу. Била з тактичної авіації із південного напрямку, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Даних про загиблих і поранених немає. Зруйновані два дачні будинки. "Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда", – повідомив Лисак.

Наслідки удару уточнюються.

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив шість ракет, чотири з них збила українська ППО.

Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Ще дві це – керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонської області, повідомили в Повітряних силах.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети “Калібр” і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та одного – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 28 серпня 2023 року орієнтовно склали 261 310 осіб. 490 окупантів були знищені минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби атак зазнали Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Більше інформації – в новині.

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