Одна цивільна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Протягом неділі росіяни здійснили 69 обстрілів Херсонської області, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.

По Херсону ворог випустив 39 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні", – додав він.

Нагадаємо, що вчора внаслідок обстрілу села Херсонської області загинула жінка. Чоловік зазнав поранень.