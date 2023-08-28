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Одна цивільна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Окупанти протягом минулої доби били 69 разів. 

Одна цивільна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом неділі росіяни здійснили 69 обстрілів Херсонської області, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.

По Херсону ворог випустив 39 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні", – додав він. 

Нагадаємо, що вчора внаслідок обстрілу села Херсонської області загинула жінка. Чоловік зазнав поранень. 

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