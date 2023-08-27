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Протягом дня росіяни 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини

Зафіксовано 171 вибух.

Протягом дня росіяни 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини
Сумщина, обстріли (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та АГС (16 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (29 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.

Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів). Також зафіксовано обстріл з мінометів (17 вибухів).

Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (9 вибухів), артилерії (2 вибухи) та СПГ (6 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (20 вибухів).

Путивльська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, учора росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.

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