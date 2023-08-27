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Зеленський вважає, що деякі приватизовані енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави

"Це - ніяка не революція. Це - вимога воєнного часу".

Зеленський вважає, що деякі приватизовані енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави.

Про це він розповів в інтерв'ю телеведучій Наталі Мосейчук.

На запитання, си відчуває він зараз вплив олігархів і чи має намір держава повертати деякі приватизовані об'єкти президент відповів: "Там де це можливо по закону - так. Там, де це неможливо - це питання часу".

Зокрема, він зазначив, що це - енергетичні об'єкти.

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Зеленський наголосив, що "є підприємства, на які і ми не можемо зайти і гарантувати їхню безпеку".

"Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків... Це - ніяка не революція. І це абсолютно вимога воєнного часу. Я не кажу навіть про те, що за законом можемо", - сказав президент.

Нагадаємо, в першому півріччі Фонд держмайна продав 210 об’єктів і залучив до держбюджету понад 1,8 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та ФДМ створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.

Наразі в управлінні держави перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану.

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