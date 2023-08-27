Україна повернула 14-річну дитину з тимчасово окупованої Херсонщини

Загалом за три літніх місяці в межах проєкту "Шлях додому" вдалося повернути 26 дітей.

Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На початку серпня на гарячу лінію 15-48 звернулася жінка, яка повідомила, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, його збиралися оформити в дитячий будинок на ТОТ.

Взяти опіку над хлопцем зголосилася сім’я внутрішніх переселенців із Херсонщини, яка зараз проживає у Київській області.

"Вони давно знали Івана, ще до переїзду. Але самотужки забрати його з ТОТ не могли. До справи долучилися Мінреінтеграції й «Українська мережа за права дитини». Весь процес повернення тривав 22 дні. Наразі хлопець перебуває серед своїх і починає нову сторінку свого життя", - повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що за три літніх місяці цього року в межах проєкту "Шлях додому" вдалося повернути 26 дітей.

У міністерстві нагадали, що про переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ помжна повідомити це профільному фахівцю Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області офіційно залишається одна дитина — це хлопчик, але вже близько 4 місяців його не можуть знайти.

24 серпня з Росії та тимчасово окупованих нею території вдалось повернути ще 11 українських дітей.