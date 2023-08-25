З РФ та тимчасово окупованих нею території вдалось повернути ще 11 українських дітей.

Про це повідомив колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine / Спасемо Україну”, - написав Кулеба.

Нагадаємо, 224 серпня Рада Безпеки ООН зібралась на засідання до Дня Незалежності України.

Радбез, скликаний Сполученими Штатами Америки, розглядає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, викрадення дітей.

Крім того, cтаном на ранок 14 серпня російська армія вбила в Україні 502 дитини. Крім того, від агресії РФ постраждало щонайменше 1599 дітей.