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Україна повернула з російського полону ще 11 дітей, - Кулеба

Повернення дітей, викрадених Росією, триває.

Україна повернула з російського полону ще 11 дітей, - Кулеба
Фото: Скріншот з відео

З РФ та тимчасово окупованих нею території вдалось повернути ще 11 українських дітей. 

Про це повідомив колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

“На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine / Спасемо Україну”, - написав Кулеба.

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Нагадаємо, 224 серпня Рада Безпеки ООН зібралась на засідання до Дня Незалежності України.

Радбез, скликаний Сполученими Штатами Америки, розглядає наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема, викрадення дітей

Крім того, cтаном на ранок 14 серпня російська армія вбила в Україні 502 дитини. Крім того, від агресії РФ постраждало щонайменше 1599 дітей.

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