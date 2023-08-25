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За день окупанти п'ять разів атакували Дніпропетровщину

Внаслідок російських атак люди не постраждали.

За день окупанти п'ять разів атакували Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні, 25 серпня, російські окупаційні війська п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Районний центр обстрілював з важкої артилерії. З неї ж цілив і по Марганецькій громаді”, - написав Лисак.

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Також, додав глова ОВА, росіяни скидали боєприпаси з безпілотників.  

Внаслідок російських атак люди не постраждали, наслідки наразі уточнюються.

Нагадаємо, в Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 тис. чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 тис. осіб.

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