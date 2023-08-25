За день окупанти п'ять разів атакували Дніпропетровщину

Внаслідок російських атак люди не постраждали.

Сьогодні, 25 серпня, російські окупаційні війська п'ять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Районний центр обстрілював з важкої артилерії. З неї ж цілив і по Марганецькій громаді”, - написав Лисак.

Також, додав глова ОВА, росіяни скидали боєприпаси з безпілотників.

Внаслідок російських атак люди не постраждали, наслідки наразі уточнюються.

Нагадаємо, в Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 тис. чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 тис. осіб.