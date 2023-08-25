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Розвідка повідомила, що окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму

У ГУР заявили, що "підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю".

Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупантів, у якій вони стривожено повідомляють про повторну висадку українського десанту, яка відбулася у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

У радіоперехопленні загарбник розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне. “ У кого є квадрокоптери – дозволили підняти з позгодженням із “ракетосами”, з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо”, ― каже окупант.

Головне управління розвідки зазначило, що "може констатувати, що підрозділи російської окупаційної армії  мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю".

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Нагадаємо, вночі 24 серпня ГУР і ВМС провели спецоперацію: спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Відбувся бій з окупантами. У результаті ворог зазнав втрат серед особового складу, також було знищено ворожу техніку.

Росія заявила, що цієї ночі, 25 серпня, окупований нею Крим атакували 42 безпілотники. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що третина морських дронів-камікадзе досягають своїх цілей вна українському півострові.

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