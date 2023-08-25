На час воєнного стану бюджетникам, які працюють у зоні бойових дій, збільшили зарплату

На територіях можливих бойових дій щомісячна надбавка становитиме 50% посадового окладу, а на територіях активних бойових дій – 100%.

Кабінет Міністрів підняв зарплату працівникам бюджетної сфери, які виконують обов’язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Щомісячна надбавка передбачена на період дії воєнного стану. На територіях можливих бойових дій вона становить 50% посадового окладу, а на територіях активних бойових дій –100%.

Окрім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, які розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановили щомісячну надбавку у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, Кабмін рекомендував теж встановити надбавки працівникам установ, які утримуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Україна отримає 1,75 млрд доларів від партнерів через Світовий банк. Кошти підуть на зарплати рятувальників та вчителів, пенсії тощо.

Минулого місяця Кабмін виділив близько 85 млн гривень на виплати освітянам Херсонщини.