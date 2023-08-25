Понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону, - Кубраков

Під час проведення Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники "Укренерго", «Центренерго», "ДТЕК", Укргідроенерго, начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської обласних військових адміністрацій обговорили хід підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення обʼєктів електричної та теплової генерації та захист критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Рухаємося відповідно до графіку підготовки до опалювального сезону. Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність”, - сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він підкреслив, що теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.

Також йде робота над залученням міжнародної технічної допомоги, формування резервного фонду запчастин та обладнання для потреб обʼєктів критичної інфраструктури.

Крім того, спільно з ДСНС та ОВА ініційовано проведення всеукраїнських навчань щодо роботи підприємств ТКЕ та ВКГ в умовах надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше цього місяця керівник "Укренерго" заявив, що треба готуватися до складних сценаріїв в енергетиці узимку, бо неможливо спрогнозувати атаки Росії. Наразі тривають відновлення пошкоджених енергооб'єктів та захист від нових атак.

Зі свого боку, прем’єр-міністр прогнозує, що зима буде складною, але ми маємо вистояти. Прем’єр каже, що влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.