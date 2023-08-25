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Виробник пива Heineken пішов з ринку Росії

Ця угода може спричинити компанії виняткових збитків у 300 мільйонів євро.

Виробник пива Heineken пішов з ринку Росії
Ілюстративне фото: Москва
Фото: EPA/UPG

Нідерландська пивоварня Heineken (HEIN.AS) заявила в п'ятницю, що завершила свій вихід з ринку Росії, продавши свою діяльність там російській Arnest Group за символічний один євро, пише Reuters.

Другий за величиною пивоварний завод у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення та, ймовірно, призведе до виняткових збитків у 300 мільйонів євро (324,8 мільйона доларів).

Heineken оголосив про свій намір вийти з Росії в березні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, визнавши, що процес зайняв більше часу, ніж очікувалося.

"Останні події демонструють значні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії під час виходу з Росії", – сказав у заяві виконавчий директор Дольф ван ден Брінк.

Багато транснаціональних компаній кинулися покинути Росію після того, як Захід запровадив безпрецедентні санкції проти Москви, але Кремль у відповідь захопив деякі активи.

Деякі іноземні компанії, які намагаються вийти з Росії, зіткнулися зі значним стрибком витрат, оскільки Москва вимагає більших знижок на цінники активів, які вони хочуть продати.

Путін у липні підписав указ про контроль над російською дочірньою компанією французького виробника йогуртів Danone (DANO.PA), а також часткою пивної компанії Carlsberg (CARLb.CO) у місцевій пивоварні.

Anheuser-Busch InBev також заявив, що планує вийти зі свого спільного підприємства в Росії з турецькою Efes (AEFES.IS).

"Це показало, що існує реальний ризик націоналізації", – сказав ден Брінк журналістам.

Він не став вдаватися в подробиці, чому пошук покупця тривав довше, ніж очікувалося, назвавши процес "дуже складним".

У Heineken було сім пивоварень в Росії і 1800 співробітників, які отримають гарантії працевлаштування на наступні три роки.

Також Reuters повідомив, що західні компанії втратили в Росії понад $80 млрд. Деякі іноземні компанії, які намагаються вийти з російського ринку, зіткнулися зі значним збільшенням витрат, оскільки Москва вимагає дедалі більших знижок на активи, які вони хочуть продати.

Раніше власник бренду Domino's Pizza, компанія DP Eurasia, повідомила, що припинила спроби продати бізнес в Російській Федерації та ініціювала початок його банкрутства.

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