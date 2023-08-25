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Британія може надати кредитну гарантію Україні на £192 млн для послуг зі збагачення урану

Це допоможе покласти край залежності від російських джерел палива.

Великобританія має намір надати кредитну гарантію на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів для надання Україні послуг зі збагачення урану.

Про це йдеться на урядовому порталі за підсумками візиту до Києва держсекретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса.

Такий крок країни-партнера має посилити енергетичну безпеку України та допоможе покласти край залежності від російських джерел палива.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з канадською компанією САМЕСО, що дозволить використовувати український уран у виробництві ядерного палива для АЕС України.

Також нергоатом реалізує проєкт у співпраці з американською компанією Westinghouse. Це дозволить Україні вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.

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