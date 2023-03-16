Україна вироблятиме ядерне паливо для своїх АЕС, готується і до експорту

На створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко та глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін відвідали єдине в Україні виробництво, де виготовлятимуть компоненти ядерного палива.

Енергоатом реалізує проєкт у співпраці з американською компанією Westinghouse. На виробничій лінії українського підприємства виготовлятимуть тепловиділяючі збірки ядерних реакторів АЕС. Цьогоріч планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а у 2024 році - на промислове виробництво голівок для паливних касет.

Ці компоненти будуть використовувати для виробництва ядерного палива для потреб Енергоатома на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос (Швеція).

Як повідомили у Міненерго, нині у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440, яке можна буде експортувати.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн",- сказав Галущенко.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива компанія планує вийти за три роки.

Нагадаємо, раніше енергоблок №4 Запорізької АЕС повністю перейшов з російського на американське ядерне паливо компанії Westinghouse.

Торік Кабмін призначив очільника держконцерну "Ядерне паливо".