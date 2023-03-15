Кількість заходів судів до портів Великої Одеси під завантаження агропродукцією скоротилась

Це на 17 суден менше, ніж у січні.

У лютому 2023 року на вхід до портів Великої Одеси під завантаження українською агропродукцією було проінспектовано 71 судно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Таким чином, у лютому в порівнянні з січнем кількість суден зменшилась на 17.

“Така негативна динаміка є наслідком системної деструктивної політики Росії, яка направлена на гальмування інспекції суден в територіальних водах Туреччини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі сторони СКЦ, в тому числі РФ, узгоджують проведення від 9 до 12 інспекцій на добу. Втім, інспектори з Росії виконують не більше 6, при цьому пояснень не надають.

Системним стало зупинення інспектування після 15:30, хоча офіційний робочий день інспекторів триває протягом світлового дня.

Росіяни також вимагають перевірки суднових документів, які не мають жодного стосунку до предмету перевірки, хоча це суперечить нормативам.

В лютому проведено лише 149 інспекцій (в січні – 173), хоча було заплановано 296. Така ж тенденція зберігається і в березні.

Через російські дії черга суден залишається стабільно великою, від 120 до 140, а українські порти стикаються з проблемою дефіциту нового флоту під завантаження. Сьогодні 86 суден, які прямують під завантаження, очікують інспекцію в територіальних водах Туреччини.

Нагадаємо, у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. 1 березня в Мінагрополітики заявили про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору". Туреччина, своєю чергою, запевнила, що докладе всіх зусиль для продовження дії угоди.