Детективи БЕБ передали до АРМА 47 тонн соняшникової олії

Детективи Бюро економічної безпеки України передали 47 тонн конфіскованої соняшникової олії Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“На одному з митних постів Львівської області водії 2 вантажних автомобілів з причепами оформлювали експорт 47 тонн соняшникової олії. Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відслідковується по ланцюгу постачання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року товариство не подавало податкову звітність. Це унеможливлює встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у 8 суб'єктах господарювання.

Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію. З метою збереження економічної вартості продукції, 47 тонн олії передано в управління АРМА.

Рішенням суду директора підприємства визнано винуватим у пред'явленому обвинувачені за ч. 5 ст. 27 КК України та ч. 1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Нагадаємо, минулого тижня на Одещині під час обшуків знайшли 40 тисяч флаконів підроблених парфюмів відомих брендів. Вилучено товарів та обладнання на 70 млн гривень.