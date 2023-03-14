Про Айбокс та Бінанс

Якщо у вас є запитання чому не працюють термінали IBOXбанку, чому в Айбоксу була вилучена ліцензія, чому ви не можете, як звичайно, ані завести гроші на Бінанс, ані вивести їх, і чому я вважаю що у Бінансу величезні проблеми з бізнес-моделлю (а значить вони рано чи пізно можуть гепнутися) – цей текст для вас.

Після минулого посту про Бінанс, мені задали багато питань і сказали, що я невірно інтерпретую деякі дані, бо в мене немає експертизи. Окей, напишу про те в чому розуміюся. Про банківську систему України. Буде як складне пояснення для спеціалістів, так і просте для тих, хто не бажає розбиратися в нетрях українського законодавства.

Фото: EPA/UPG

Купівля крипти в нашій країні ніяк не регулюється, ви можете купувати крипту і це не буде порушенням законодавства, бо закону ще нема. Тобто клієнти Бінансу нічого не порушували. Але тепер завести гривню в Бінанс (і багато ще де) неможливо.

Чому так?

Вся купівля крипти на Бінансі в Україні теоретично проходила як сервіс peer-to-peer (далі P2P). Не плутати із сервісом Бінанс Р2Р де був суто обмін крипти на крипту, мова тут саме про заведення/виведення коштів. Суть цього механізму в тому, що система (умовно) зводить клієнта який бажає, скажемо, купити крипти на 50 гривень і клієнта який бажає продати крипту на 50 гривень. Або одного клієнта який бажає купити на 50 гривень і двох, які бажають продати на 25 гривень. З урахуванням того, що це прямий обмін між двома клієнтами, не виникають ніякі додаткові проблеми та юридичні наслідки. Точніше не повинні були б виникати. Ви просто з картки свого банку платили гроші іншій особі і отримували крипту. Або виводили крипту з Бінансу на картку свого банку. А система це обслуговувала як обмін між своїми клієнтами.

Але проблема в тому, що український ринок маленький, бо це ж все про купівлю крипти за гривню. І просто не існує достатньої кількості клієнтів для сталого обміну, ви не стали би чекати нарахування крипти декілька діб, коли система знайде відповідних клієнтів, які проводять зворотню операцію. Можливо десь у світі P2P у Бінансу і працювала як обмін між клієнтами, або хоча б якась частина P2P працювала, як обмін між клієнтами. Але в Україні цього не було.

По факту в той момент коли ви платили гроші Бінансу, ніякого P2P не було. Ви платили гроші фінансовій компанії, або навіть банку, Бінанс вам нараховував крипту з власних запасів, а потім якось там намагався балансувати це заявами клієнтів на продаж крипти. Бінанс обманював і вас, і банки. Ну ОК, скажете ви, а в чому проблема?

Проблема в тому, що якщо ви купуєте крипту саме у Бінансу (а не у іншої особи), це повинно проводитися банком як платіж за кодом МСС 6051, тобто операція з купівлі квазікоштів. А сам платіж повинен йти як перерахунок з карти на РАХУНОК юрсоби у межах взаємодії фізособи і юрособи (Бінансу або його посередників). Так як Бінанс прикидався, що всі ці операції P2P, тобто обмін між клієнтами, то всі операції з купівлі та продажу крипти кодувалися, як прості переводи між громадянами. Це код МСС 6536 (грошові перекази з карти на карту всередину країни) та код МСС 6538 (грошовий переказ з карти на карту – списання).

І от тут виникає така величезна купа проблем і на таких рівнях, що просто космос.

Нічого не зрозуміло?

Пояснюю простими словами.

З точки зору міжнародних платіжних систем Віза та Мастеркад, підміна призначення платежу – це ризикова операція, яка свідчить про можливе відмивання коштів. Це величезна проблема, бо там на Заході за це кріплять, бо там може бути наркоторгівля, фінансування тероризму і все що завгодно. І американські регулятори за таке доганяють дай боже, як би не секрет. Саме тому Айбокс ще до війни отримував величезні штрафи (на мільйони доларів) від Візи та Мастеркарду. І саме тому вже під час війни Віза тупо відключила від себе Айбокс (вони вирішили цю проблему використанням посередників, але Віза то продовжувала розуміти, що це Айбокс).

Більше того ситуація з Айбоксом ще до війни приводила до того, що Мінфін США тиснув на українську влади вимагаючи хоч щось зробити з Айбоксом, настільки великий був обсяг операцій. Але тоді головою НБУ був Кирило Шевченко і він всю цю ситуацію ігнорував. Звісно під час війни ігнорувати прохання наших основних союзників стало просто неможливо, якщо б новий голова НБУ цього навіть і хотів. Здається він і не хотів, бо нам потрібні гроші від МВФ, де у США величезний пакет голосів.

Але це ще не всі проблеми.

Якщо гроші на крипту обмінюють фізичні особи, то це просто обмін. Закону нема, тому нема і наслідків. Але якщо НАСПРАВДІ гроші фізична особа платить (навіть через посередника) юридичній особі, то це угода. Юридичні особи отримують прибуток і мають платити податки. В такому випадку маскування підприємницької діяльності Бінансу під обмін фізичних осіб є удаваним правочином та ухилянням від сплати податків. Більш того. Бінанс не веде господарчої діяльності в Україні. Бінансу в Україні нема. Юридична особа «Бінанс Україна» це просто цапи-відбувайли, які не виконують ніяких господарських функцій, це просто маркетинговий відділ, завдання якого написання статей про те який Бінанс хороший. Вони взагалі ніхто в українській юрисдикції, і це не баг, це фіча Бінансу який так працює будь-де (окрім США, але і там є проблеми). Але в такому випадку це угода між глобальним міжнародним Бінансом та українською фізичною особою, і це порушення валютного регулювання, яке було введено після оголошення військового стану. Знову ж таки ніяких наслідків для клієнтів, бо Бінанс обманював власних клієнтів і казав їм, що це операції між фізичними особами.

Як це було на практиці. Приведу приклад Альфа-банку, який обслуговував діяльність Бінансу в Україні. Будь-хто може перевірити мої слова, запитавши власний банк про будь-яку операцію з купівлі крипти на Бінансі. Якщо вас трафікували через Альфу, ви побачите такі дані. Якщо через інший банк – ви побачити іншу назву банку, але такі самі дані.

В Альфа-банку були електронні термінали «DEBITS» та «CREDITS». У випадку, якщо ви не були клієнтом Альфи і купували крипту на Бінансі, і ваш запит система трафікувала через Альфу, ваш платіж йшов через вказані термінали. Кодувалось це в Альфі, зазвичай, як МСС 6538, тобто як грошовий переказ з карти на карту – списання. Тобто як обмін між фізичними особами з виходом в кеш (хтось налив мабуть). Насправді ніякого обміну між фізособами не ставалося. Ваші гроші потрапляли на транзитний рахунок або тупо виводились, Бінанс вам нараховував крипту і все. Далі гроші на транзитному рахунку зберігалися доті, доки не з’явиться відповідний покупець. Ну не так просто, система там якось зводила баланс. Різницю виводили якимось ще чином.

Робила все це не сама Альфа, а фінансова компанія посередник, яка не мала до Альфи відношення. Тому Альфа, яка сама знаходиться на лезі ножа (через санкції), в той момент коли це зрозуміла і зрозуміла, які це викликає проблеми, фінансову компанію посередника відключила. Насправді така схема існувала у багатьох банках. І в той момент коли банки розуміли, як їх вставляє Бінанс і які проблеми, не то що з НБУ, але з міжнародними платіжними системами це створює – вони повідключали посередників нафіг. Самостійно, бо для будь-якого українського банку проблеми з Візою та Мастеркардом критичні для існування.

Аналогічна, але більш масштабна схема, була реалізована навіть в державному Укргазбанку. І нещодавні відставки в Укргазі пов’язані саме з тим, що менеджмент зрозумів, що зараз їх будуть доганяти. І треба їхати у Вену, як колишній глава Укргазу, Кирило Шевченко.

Але був один банк в якому посередник не був стороннім.

Це Айбокс-банк, який на відміну від інших банків був збудований не для банківської діяльності, а саме для таких операцій.

В Айбоксі був і термінал І300257 (для сторонніх посередників, я так розумію) і власна торгова точка IBOXBANK (для власних платіжних систем). Кодувалися операції по Бінансу як МСС 6536, тобто грошові перекази з карти на карту всередину країни. Коли всі банки почали відключати посередників, Айбокс так не зробив. Бо не міг, тому що це і була бізнес-модель Айбоксу – займатися мутною фігньой з транзакціями. Тут вже не якісь посередники заробляли, допомагаючи Бінансу ухилятися від податків. Тут вже Айбоксу був потрібен Бінанс, як ще одна діра для організації схеми по обналу та виводу капіталу. Як у Ірані, але без залучення держави. Проблема Айбоксу була в тому що це був не банк, а мийка та механізм виводу коштів. Повірте, сказати це публічно в Україні – великий ризик. Багато людей програли суди за критику Айбоксу та його власників. Навіть деякі народні депутати мали з цим проблеми. І я це сказав, мені пофіг. Побачимо що буде.

Саме через те, що Айбокс послідовно захищав та впроваджував наймутніші схеми, його вивели з ринку. Всі згадають термінали Айбоксу, як дуже зручну систему, але ці термінали потрібні були Айбоксу лише для отримання готівки, яка використовувалась для цих схем. Багато з вас скаже, що це було зручно і не потрібно було нічого робити. Міністерство Фінансів США, яке оплачує постачання для нас зброї, має іншу думку. Якщо ви вважаєте, що варто було б отримати менше снарядів, щоб вам не довелося шукати термінал, це ваше право. Моя думка інша.

Висновок.

У Бінансу грошей, як у дурня фантиків. Вони могли б побудувати в Україні будь-яку інфраструктуру, якщо б бажали. Або пролобіювати будь-які рішення. Вони не бажають. Бінансу зручно, коли є ухиляння від податків, мутні корупційні схеми, фіктивне представництво в країні, яке не здійснює операцій, а лише купує статті у ЗМІ. Вони так працюють всюди у світі. І підміна кодів через численних посередників, а також співпраця з обнальними банками це – їх шлях. Така бізнес-модель.

Ви зараз не можете купити крипту на Бінансі, бо Бінанс не створив в Україні жодного легального механізму взаємодії з українськими банками. Жодного. Хоча б міг – юрособа яка веде господарчу діяльність, прямо вказання призначення платежів, та виплата податків. Але Бінанс не бажає платити податків, і я вважаю, що це і є їх бізнес-модель. Ухиляння від податків за рахунок складної системи власності та використання юридичних лакун між різними юрисдикціями.

Я не думаю що наша країна унікальна. Я не думаю, що заради нас Бінанс створили окремий механізм. Ну камон, наші обсяги торгів смішні. Заради США Бінанс створили окрему систему, там вони працюють майже за правилами. Ми працюємо як весь інший світ. Якщо бізнес модель компанії не дозволяє платити податки і це є системним рішенням, то в мене дуже великі питання до бізнес-моделі. Да ну камон, скажу прямо. Це не бізнес модель – це наєбізнес.

Кінець в Бінансу буде відповідний. Всі діри між юрисдикціями закриють. Там де юрисдикцією буде Іран, Росія чи Китай всі транзакції заборонять. Після цього Бінанс помре, ну або перетвориться на аналог російської системи «Мир».

Знову ж таки, бажаю почути відповіді від голови «Бінанс Україна» стосовно співпраці Бінансу з Іраном, Росією і стосовно того, чому Бінанс нічого не зробив в Україні для нормальної регуляції криптовалют. Крипта в Україні може і повинна бути легалізована, смішно чути від компанії з мільярдними в доларах статками, що вони не змогли це зробити. Не захотіли.

І ось це і є проблемою. І саме за ці гріхи ̶в̶б̶и̶л̶и̶ ̶К̶а̶д̶д̶а̶ф̶і̶ Бінансу гайки в короткій перспективі, а його партнерам в Україні – Айбоксбанку та керівництву Укргазбанка – вже.

Тому що не можна брехати про призначення платежів, не можна займатися системним міскодінгом і чекати, що це буде прокатувати вічно. Одного прекрасного дня Кирила Шевченка знімуть, криша розвалиться, і доведеться тікати з країни. А народ, якому було зручно працювати з бандитами, тому що у них красивий інтерфейс, має пам`ятати – «если ты сел с ворами – опасайся за свой кошелек».

Люди, які побудували свій бізнес на намахуванні цілих держав – не можуть бути вашими друзями, ви для них просто зручна кормова база. Пам`ятайте про це, коли будете писати «нє, ну зате було зручно через них переганяти кеш, а на все інше мені байдуже».