PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем

«Я радий повідомити, що ми запускаємо сервіс, який дозволить українським користувачам відправляти та отримувати p2p-платежі від друзів і сім'ї та пересилати кошти з їхніх гаманців PayPal на кредитні або дебетові картки. Ми вважаємо, що цей сервіс буде корисним для людей в Україні, щоб отримувати гроші від своїх друзів і родичів у всьому світі», – зазначено в листі глави PayPal Дена Шульмана.

Подія справді знакова: багато років IT-спільнота, і не лише вона, працювала над тим, щоб одна з найпопулярніших платіжних систем повноцінно запрацювала в Україні. Бо до вчора українці могли використовувати PayPal виключно для надсилання грошей. Тепер же вони зможуть і отримувати кошти, що значно полегшить продаж товарів і послуг за кордон.

« PayPal в Україні ! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські картки. Підв'язуйте ваші картки Visa і Mastercard та користуйтеся вже зараз», – повідомив 17 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров .

Фото: EPA/UPG

Історія сервісу в Україні

До цього 6 років сервіс намагалися заманити в Україну на всіх рівнях. Дискусії, круглі столи, зміни законів, навіть створили ініціативу «PayPal for Ukraine», на сторінку якої у Facebook підписано 25 тисяч осіб.

Але тоді платіжна система відповіла, що український ринок не є пріоритетним. Заважала і позиція Нацбанку, який відмовлявся знімати регуляторні бар’єри.

Що ж змусило фінансистів переглянути своє рішення?

На корпоративному сайті компанії прямо написали про причини цього: «Оскільки криза в Україні поглиблюється».

До березня 2022 року жителі України могли використовувати PayPal тільки в такому порядку: вводити кошти на рахунок можна, а виводити чи знімати не можна, це так звана система Send only, яка працює загалом у 96 країнах. Тобто свій електронний гаманець у системі можна було поповнити і купити щось за його допомогою, а от отримати гроші на нього переказом з іншого гаманця чи переказати з нього кошти на рахунок у банках - ні.

І от 17 березня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, система запрацювала повноцінно. Щоправда, лише для фізичних осіб. А для бізнес-структур ці опції поки що закриті.

Фото: EPA/UPG

Що таке PayPal і як працює

PayPal (з англійської – «приятель, що допомагає розплатитися») – це одна з найбільших електронних платіжних систем, що дозволяє здійснювати покупки, грошові перекази в інтернеті. Створена 1998 року, вона є дітищем Ілона Маска. Працює у 202 країнах, підтримує 25 валют.

Ця платіжна система активно використовується у Сполучених Штатах. І починалась як система платежів для інтернет-торгівлі (е-комерції). Як заявляє сервіс, 72% онлайн-покупців у США мають рахунок PayPal. Поступово PayPal розвинулась у міжнародну систему завдяки зручності та простоті використання.

Для фізичних осіб головні принади – зручні та миттєві міжнародні мультивалютні перекази грошей між користувачами за допомогою простої реєстрації та інтернет-гаманця. Усе, що потрібно для переказу – адреса електронної пошти або номер телефону. Процес оплати PayPal аналогічний до оплати з карти безпосередньо. Тільки вам не доведеться вводити дані щоразу. До того ж, як переконують у системі, бонуси компанії-емітента накопичуються, як і раніше.

Що змінилося для українців після анонсованого рішення

Тепер українці фактично мають можливість миттєво отримати гроші з-за кордону і вивести на картку свого банку. У інших операторів це займає певний час. По Україні перекази також можна робити.

Електронна платіжна система PayPal заявила, що готова розширити перелік доступних в Україні послуг:

– можна робити покупки в інтернеті;

– перераховувати кошти;

– виводити гроші на українські банківські картки.

Картки Visa і Mastercard можна підв'язати вже зараз.

Йдеться про можливість здійснювати Р2Р-перекази (між фізичними особами, у доларах США, євро, канадських доларах і британських фунтах) і надалі виводити кошти на картки Visa або Mastercard, емітовані українськими банками.

Фото: РБК

Ну і додатковий, хоча тимчасовий плюс – PayPal прибрала комісію для користувачів, які відправляють кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal до 30 червня 2022 року.

Зокрема, в PayPal у разі міждержавних переказів, залежно від країни, комісія може бути від 0,4% до 1,5%.

Щоправда, аби система запрацювала відповідно до вітчизняного законодавства, вона має отримати ліцензію Нацбанку.

«Ми готові максимально швидко й оперативно відпрацювати з компанією всі необхідні процедури для видачі ліцензії», – зазначила в коментарі LB.ua перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Водночас вона позитивно оцінила наміри PayPal збільшити рівень доступності послуг в Україні.

«Плюс ще одна платіжна система в країні – це ще додаткова можливість для нас здійснювати платежі та перекази. Це, безумовно, позитив, особливо в цей час. До того ж це добре для конкуренції та розвитку фінансового ринку, підвищення якості послуг, розвитку додаткових сервісів»,– сказала Катерина Рожкова.

Не менш оптимістичним є і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Крок PayPal дуже вчасний в умовах війни в Україні. Почнемо з того, що за кордоном переказувати гроші чи оплачувати онлайн-покупки через PayPal так само звично, як чистити зуби щіткою. І зараз такий звичний, доступний і надійний спосіб переказу коштів між громадянами якраз на часі», – зазначив він у коментарі для LB.ua.

Фото: dsnews.ua Ярослав Железняк

Як зазначає Ярослав Железняк, багато іноземних громадян або українців, які живуть і працюють за кордоном, хочуть підтримати грошима волонтерів або своїх друзів і близьких в Україні. До того ж в Україні не лише фонди, але й окремі громадяни 24 лютого вмить перетворилися на волонтерів, які шукають необхідну амуніцію, одяг чи техніку для військових, медиків чи цивільних і часто мусять купувати за кордоном.

«Можливість легко здійснювати переказ коштів через найпоширеніший сервіс PayPal, без комісії та з опцією вивести ці гроші з електронного гаманця на картку банку дуже спрощує та пришвидшує підтримку як волонтерського руху, так і українських громадян у критичних обставинах», – констатував нардеп.

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 2021 році становив, за різними оцінками, $11-15 мільярдів.