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Зеленський доручив максимально прискорити доставку товарів з-за кордону: готові усунути податки та акцизи

Йдеться про доставлення продуктів харчування і палива та інших базових потреб. 

Зеленський доручив максимально прискорити доставку товарів з-за кордону: готові усунути податки та акцизи
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, РНБО і Верховній Раді максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону.

Про це глава держави повідомив у зверненні.

"Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства. Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям", – підкреслив він.

Зеленський висловив готовність на час воєнного стану прибрати податки та акцизи. Держава також готова усунути митників, які не розуміють завдань воєнного часу. 

"Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям. Чекаю відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів.Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України!" – підкреслив президент. 

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