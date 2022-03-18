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Зеленський провів нову розмову з премʼєром Великобританії

Україна і Британія налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію. 

Зеленський провів нову розмову з премʼєром Великобританії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні", – зазначив президент. 

Великобританія є одним із найпотужніших союзників України у підтримці в часи повномасштабного вторгнення РФ. Днями Джонсон заявив, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. 

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