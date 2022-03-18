​Путін погрожуватиме застосувати ядерну зброю проти Заходу, – військова розвідка США

Згідно з новою оцінкою Агентства оборонної розвідки Пентагону, можна очікувати, що президент Володимир Путін погрожуватиме застосувати ядерну зброю проти Заходу, якщо Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні використовуючи традиційне озброєння.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

«Тривала окупація частини української території загрожує виснажити російські війська та скоротити їхній модернізований арсенал озброєнь, у той час як наступні економічні санкції, ймовірно, призведуть до тривалої економічної депресії та дипломатичної ізоляції Росії», – заявив сказав генерал-лейтенант Скотт Беррьє, директор Управління військової розвідки Міноборони США.

Поєднання спротиву України та економічних санкцій загрожує «здатності Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси», – сказав він на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

«Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, – додав Беррьє, – Росія, ймовірно, буде все більше покладатися на свій ядерний засіб стримування, щоб посилати сигнали Заходу та продемонструвати силу своїй внутрішній і зовнішній аудиторії».

«Американські зусилля підірвати цілі Росії в Україні в поєднанні з її уявленням про те, що Сполучені Штати є нацією в занепаді, можуть спонукати Росію до більш агресивних дій не лише в самій Україні, але й ширше в її уявленій конфронтації із Заходом», – сказав Беррьє.

За його словами, окрім прагнення залякати супротивників Росії, це відображає «доктринальні погляди Москви щодо використання тактичної, нестратегічної ядерної зброї, щоб примусити противника» вести переговори, «які можуть призвести до припинення конфлікту на умовах, вигідних для Росії, або стримувати від участі в конфлікті інших учасників».

Ключовою мотивацією вторгнення, за його словами, була рішучість Росії «відновити сферу впливу на Україну та інші держави колишнього Радянського Союзу».

Він також додав, що «попри більший, ніж очікувалося, спротив з боку України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більше смертоносних засобів, доки український уряд не захоче погодитися на вигідні для Москви умови».

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня Росія вже втратила в Україні понад 14200 військових, 205 літаків і гелікоптерів.